وقالت الحكومة، التي تتخذ من مدينة نيالا غربي السودان مقرا لها، ويرأس مجلسها الرئاسي قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو "حميدتي"، في بيان صدر الإثنين، إنها تتابع باهتمام بالغ الحوارات الجارية مع المجتمع الدولي بشأن حماية المدنيين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وفتح ممرات آمنة للمدنيين في مدينة الأبيض، معربة عن ترحيبها بالجهود الدولية الرامية إلى معالجة الأوضاع الإنسانية المتدهورة.

وأكد البيان التزام الحكومة بتسهيل وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين دون عوائق أو تمييز، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية، إلى جانب توفير الضمانات اللازمة لخروج المدنيين الراغبين في مغادرة المدينة إلى مناطق آمنة.

ودعت الحكومة المجتمع الدولي إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على القوات التابعة للجيش السوداني لإلزامها بالسماح للمدنيين بمغادرة المدينة بحرية.

وقال البيان: "كما يدعو مجلس الوزراء المجتمع الدولي إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على مليشيا الجيش وكتائبه الإرهابية لإلزامهم بالسماح للمدنيين بمغادرة المدينة بحرية، ووقف تجنيدهم قسرا، والكف عن استخدامهم دروعا بشرية، وضرب الأحياء المدنية بالقصف المتبادل، والاستمرار في تشريد المواطنين من التجمعات المدنية".

وجددت حكومة تحالف تأسيس تأكيدها أن التوصل إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة يمثل السبيل الأكثر فاعلية لحماية المدنيين، بما يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية وإجلاء الجرحى والمرضى، داعية المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده والضغط من أجل وقف الأعمال العدائية وإنهاء معاناة المدنيين.