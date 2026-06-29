وأكد مسؤول عسكري إسرائيلي شن الغارة، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وذكرت وزارة الصحة في غزة أن الهجوم وقع نحو الساعة ‌09:30 صباحا بالتوقيت المحلي في دير البلح بوسط القطاع، الخاضعة لسيطرة ‌حركة حماس.

وتسيطر إسرائيل على نحو 60 بالمئة من غزة.

وأضافت الوزارة أن 12 فلسطينيا، هم 8 رجال و4 أطفال، قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي منذ السبت.

وقال الجيش ‌الإسرائيلي، الأحد، إنه قتل ‌مسلحا من ⁠حركة الجهاد في غزة، مشيرا إلى أنه شارك في خطف مدنيين إسرائيليين خلال هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 ⁠الذي أشعل ‌أحدث جولة من الصراع.

وشنت إسرائيل ضربات متكررة على قطاع ⁠غزة منذ التوصل إلى وقف لإطلاق النار بوساطة أميركية ⁠مع حركة حماس في أكتوبر الماضي، وتقول إنها تستهدف مسلحين يشكلون تهديدا لقواتها ⁠في القطاع أو شاركوا في هجوم 2023.

وتتهم حماس إسرائيل بانتهاك وقف إطلاق النار، بينما يقول نيكولاي ملادينوف مبعوث مجلس السلام المعين إلى غزة من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الطرفين يخرقان الاتفاق.

وتظهر بيانات صادرة عن الجانبين أن 1045 فلسطينيا و4 جنود إسرائيليين قتلوا في ‌غزة، منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قبل 8 أشهر.