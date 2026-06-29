وكتب ⁠ترامب ‌بحروف كبيرة ⁠على منصات التواصل الاجتماعي: "إيران طلبت عقد اجتماع، وسيعقد غدا (الثلاثاء) في الدوحة".

وفي منشور سابق الإثنين، جدد ترامب تأكيده على أن إيران "لن تمتلك سلاحا نوويا".

وذكر مصدر لـ"رويترز"، الإثنين، أن فرقا فنية من إيران والولايات المتحدة مكلفة بالعمل على تنفيذ مذكرة التفاهم ستجتمع في الدوحة خلال الأيام المقبلة، بعد أن هددت ضربات ⁠متبادلة بتقويض الاتفاق الهش بين الطرفين.

وأضاف المصدر المطلع على المحادثات أن الوسطاء يشكلون قنوات اتصال، لخفض تصعيد أي وقائع، وأنه من المقرر مواصلة المحادثات الفنية.

وقال مصدر إيراني بارز لـ"رويترز"، الإثنين إن اجتماعا سيعقد في الدوحة الثلاثاء، لكن على خلاف محادثات فنية سابقة بين طهران وواشنطن عقدت في سويسرا، سينصب التركيز على إدارة مضيق هرمز وخفض التصعيد.

ووقعت الولايات المتحدة وإيران في 17 يونيو مذكرة تفاهم من 14 بندا تهدف إلى إنهاء الحرب التي بدأت في 28 فبراير الماضي.

وشملت المذكرة اتفاقا على وقف الأعمال القتالية وفتح ‌مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميا.

وأدى إغلاق المضيق إلى قفزة في أسعار النفط لتتجاوز 100 دولار للبرميل، مما تسبب في ارتفاع جديد لمعدلات التضخم عالميا وشكل ضغطا سياسيا على ترامب ‌مع ارتفاع أسعار الوقود، قبل أشهر من إجراء انتخابات التجديد ‌النصفي للكونغرس.

ويمهد الاتفاق لفترة تمتد 60 يوما لإجراء محادثات أكثر تعمقا بشأن قضايا معقدة وشائكة، أبرزها البرنامج النووي الإيراني.