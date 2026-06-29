وجاءت تصريحات رئيس أركان الجيش إيال زامير خلال ترؤسه اجتماعا لتقييم الأوضاع الاستخبارية والعملياتية والاستراتيجية على كافة الجبهات.

وقال زامير في كلمته: "نحن عند مفترق طرق مهم واستراتيجي في هذه الحرب"، موضحا أن الجيش الإسرائيلي "راكم خلال هذه الفترة خبرة عملياتية وقيادية غير مسبوقة منذ تأسيسه".

وأضاف: "خضنا ألف يوم وألف ليلة من القتال في واحدة من أطول الحروب وأكثرها تعقيدا وصعوبة التي عرفناها"، مؤكدا "تحقيق التفوق في جميع الجبهات".

وأشار زامير إلى أن هذه الحرب "أحدثت تغييرا جذريا في أساليب القتال، والمفاهيم العملياتية، وطبيعة العمل العسكري"، مضيفا أن القيادة تعمل على استخلاص الدروس والاستعداد للمواجهات المستقبلية.

وقال: "نستعد لمواصلة القتال"، بعد ألف يوم من الحروب بدأت في أكتوبر 2023.

وتأتي هذه التصريحات وسط ضغوط دولية متزايدة للتوصل إلى صيغ لوقف إطلاق النار على مختلف الجبهات، وتحديات داخلية تواجه القيادة الإسرائيلية.

ولا تزال قوات إسرائيل منتشرة في قطاع غزة وجنوب لبنان ومناطق من سوريا والضفة الغربية المحتلة، كما أنها خاضت حروبا ضد إيران والحوثيين في اليمن.