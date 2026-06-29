وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن قوات "الأندوف" قامت بجولة في قرية عابدين بريف درعا الغربي، بالتزامن مع عودة عدد من العائلات التي نزحت ليلا إلى خارج القرية من جراء الهجمات الإسرائيلية.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان انسحاب القوات الإسرائيلية من القرية، بعد ليلة من القصف و"المقاومة الأهلية"، مشيرا إلى أن الهدوء الحذر خيم على القرية صباح الإثنين عقب ليلة شهدت قصفا وتوغلا للقوات الإسرائيلية، مما دفع عددا من السكان إلى مغادرة منازلهم خشية اتساع رقعة التصعيد.

وقال المرصد: "بدأت الأوضاع تتجه نحو الاستقرار مع انسحاب القوات الإسرائيلية من مواقع تمركزها في تلة المغر، التي كانت قد دخلتها مساء الأحد ونصبت فيها عددا من الخيام، وسط رفض شعبي وتحركات من قبل أهالي المنطقة".

وبدأ عدد من أهالي قرية عابدين في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي في العودة إلى منازلهم، بعد نزوحهم ليل الأحد.

واعترض أهالي القرية تحركات الدوريات الإسرائيلية ورشقوها بالحجارة، تعبيرا عن رفضهم استمرار وجودها، بينما عمد عدد من الشبان إلى إغلاق الطريق الواصل بين قريتي جملة وعابدين عبر وضع الحجارة في وسطه، لمنع مرور الدوريات.

وكان قائد عمليات الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث جنوب سوريا أحمد الهاجر قال الأحد، إن "الاحتلال الإسرائيلي أطلق ‏النار، وقصف بقذائف المدفعية محيط قرية عابدين بريف درعا، واستهدف من طائرة مروحية القرية ومحيطها بالأسلحة ‏الرشاشة".‏

وقال الهاجر ‏إن "القصف الإسرائيلي لم ينجم عنه إصابات أو أضرار مادية، إنما شكل حالة من الهلع والخوف لدى أهالي القرية، مما أدى ‏لحركة نزوح محدودة إلى البلدات المجاورة".‏

وكانت وزارة الخارجية السورية دانت بأشد العبارات "الاعتداءات الإسرائيلية، المتمثلة في التوغلات داخل الأراضي السورية، بمحافظتي القنيطرة ودرعا، واستهداف المنطقة بقذائف مدفعية، وما نتج عن ذلك من ترويع للمدنيين، في انتهاك صارخ لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وخرق جديد للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فض الاشتباك لعام 1974"، وفق بيان الخارجية.