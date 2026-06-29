وأكد رئيس الوزراء العراقي إن بلاده ستبدأ صفحة جديدة، وأن هذه هي البداية والجولة الأولى في مكافحة الفساد.

وقال علي الزيدي "هذه الصولة هي كصولة أولى" وموضوع الفساد لم ينته ومكافحته مستمرة، مضيفا "كل من عنده أموال عامة، نريده يرجع الأموال لأهلها. أموال الشعب ترجع للشعب".

وأشار الزيدي إلى أنه مكلف من المواطنين الذين يريدون رؤية "بريق أمل في بلده.. أنا اليوم مسؤول عن الناس وعن دمائهم وعن مصالحهم، لا يمكن أسكت عن أي خطأ، ما أتهاون على مصالح الشعب العراقي، وهذه الحكومة راح تكون حكومة مميزة بإذن الله".

وأوضح الزيدي أنه يسعى إلى تحسين شبكة الكهرباء وزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية، مشيرا إلى أن وضع الكهرباء في العراق لم يتحسن منذ عام 1991.

وقال رئيس الوزراء العراقي "اليوم.. العراق سيبدأ صفحة جديدة.. عراق جديد. السلاح ينحصر بيد الدولة، القوة احتكارية بيد الدولة فقط".

وشدد على أنه يريد توجيه رسالة إلى الشعب العراقي وقال إنه ليس لديه رغبة بالتجديد ولا بالترشيح، ولا باكتساب أعداء، مشيرا إلى أنه "لا حصانة" لأي فاسد في هذه الحكومة.