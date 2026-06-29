وأوضح غريب آبادي أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول الحقوق السيادية للدولتين المشاطئتين لمضيق هرمز فضلا عن إدارته في المستقبل، وذلك وفقا للاتفاق المؤقت الذي وقعته طهران وواشنطن هذا الشهر.

وقال غريب آبادي "خلال زيارتي إلى مسقط، عُقد الاجتماع الأول للجنة المشتركة لمضيق هرمز مع عبد العزيز الهنائي، وزير الدولة للشؤون الخارجية في سلطنة عُمان".

وأضاف "وخلال اللقاء، تم استعراض القضايا الجارية المتعلقة بالمضيق، كما جرى تبادل وجهات النظر بشأن إدارة مستقبل المضيق ضمن إطار البند الخامس من مذكرة التفاهم في إسلام آباد، وبما يتماشى مع حقوق السيادة للدول الساحلية".