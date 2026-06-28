وقال بري لصحيفة الأخبار اللبنانية: "عشر مرات 17 أيار ولا هيدا (هذا) الاتفاق"، مؤكدا رفضه للمسار الذي أفضى إلى الاتفاق.

ودعا إلى عدم الانجرار إلى أي تحركات في الشارع أو ردود فعل قد تستغل لإدخال البلاد في دوامة من الفوضى والاقتتال الداخلي، محذرا من أن أخطر ما يرافق الاتفاق هو ما قد يترتب عليه من محاولات لإثارة الانقسامات الداخلية.

وأضاف أن وزراء حركة أمل "لن يقاطعوا أي جلسة لمجلس الوزراء يطرح فيها الاتفاق، وهناك نواجه ويكون لنا موقفنا"، مؤكدا أن "هذا الاتفاق لن يمشي، ولن ينفذ"

وقال بري لـ"الأخبار" إن "الفرصة الواقعية الوحيدة" لإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل تكمن في "المسار التفاوضي الأميركي - الإيراني"، معتبرا أن أي تفاوض منفرد مع إسرائيل وفق الشروط الأميركية والإسرائيلية "لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الاحتلال".

وفي ما يتعلق بما يتردد عن توجه لإقالة قائد الجيش العماد رودولف هيكل، قال للصحيفة: "لا يمزحن أحد هذه المزحة، ولا يلعبن أحد بالجيش"، مؤكدا أن المؤسسة العسكرية "خط أحمر".

وفي معرض حديث عن عن علاقته بالرئيس اللبناني جوزاف عون، قال رئيس مجلس النواب اللبناني: "لا يتصل بي ولا أتصل به".

وينصّ الاتفاق على نزع سلاح حزب الله وانسحاب القوات الإسرائيلية تدريجيا من الأراضي التي توغلت فيها في جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءا من منطقتين "تجريبيتين".

وكان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام قد أجرى اتصالا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، تم فيه عرض الأوضاع والمستجدات على خلفية إبرام لبنان اتفاقا إطاريا مع إسرائيل.