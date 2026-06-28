وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، نقلا عن مراسلها في درعا، إن القصف استهدف قرية عابدين في منطقة حوض اليرموك بقذائف مدفعية، دون أن تورد معلومات فورية عن وقوع خسائر.

من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات الإسرائيلية أطلقت خمس قذائف مدفعية باتجاه القرية، ما أثار حالة من الذعر بين السكان، من دون ورود معلومات مؤكدة عن سقوط ضحايا.

وأضاف المرصد أن القصف جاء بعد ساعات من توتر ميداني شهدته قرية عابدين، تخللته احتجاجات للأهالي وإغلاق طريق أمام دوريات إسرائيلية، أعقبه إطلاق نار قبل انسحاب تلك القوات من المنطقة.

وأشار المرصد إلى أن حالة من الاستنفار تسود قرى حوض اليرموك، وسط مخاوف من اتساع رقعة التصعيد في ريف درعا الغربي.

وبحسب المرصد السوري، نفذت إسرائيل منذ مطلع عام 2026 عشرات الضربات داخل الأراضي السورية، شملت عمليات جوية وبرية استهدفت مواقع وآليات ومخازن أسلحة في محافظات عدة.