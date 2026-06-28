وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، في بيان مشترك، إن الجيش الإسرائيلي نفذ العملية ضد ما وصفاه ببنية تحتية عسكرية لحزب الله، في إطار مواصلة عملياته داخل ما تسميه إسرائيل "المنطقة الأمنية" في جنوب لبنان.

وأضاف البيان أن إسرائيل أبلغت الإدارة الأميركية قبل تنفيذ الهجوم، مؤكدا أن العملية جاءت انطلاقا من اعتبارات الأمن القومي وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

ويأتي الإعلان في وقت تتواصل فيه الجهود الأميركية لتثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، عقب خمس جولات من المحادثات المباشرة برعاية واشنطن، أسفرت عن اتفاق إطار يمهد لمفاوضات أوسع بشأن الترتيبات الأمنية على الحدود.

ورغم المسار التفاوضي، لا تزال العمليات العسكرية متواصلة في جنوب لبنان، حيث تشن إسرائيل غارات متكررة تقول إنها تستهدف مواقع وعناصر تابعين لحزب الله، بينما يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات ميدانية داخل الشريط الحدودي.

وتعد العملية أحدث مؤشر على استمرار التوتر الميداني، رغم الحراك الدبلوماسي الهادف إلى تثبيت التهدئة ومنع انزلاق الجبهة اللبنانية إلى مواجهة أوسع.