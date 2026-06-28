وأوضحت وزارة الداخلية القطرية، في بيان لها، أنه "في إطار إجراءات التدقيق والمتابعة الروتينية للوسائط البحرية والتي تضطلع بها الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، تبين تأخر إحدى الوسائط البحرية وعلى متنها شخصان عن موعد عودتها المحدد، فباشرت الدوريات البحرية على الفور عمليات البحث عنها منذ مساء السبت 27 يونيو".

وأضاف البيان: "وفي الساعات الأولى من صباح الأحد الموافق يونيو 2026، عثر فريق البحث والإنقاذ البحري التابع للإدارة العامة لأمن السواحل والحدود على الوسيطة البحرية".

وتابعت: "أسفرت عمليات البحث عن التأكد من استشهاد مواطن قطري جراء إصابته بشظايا ناجمة عن العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة، فيما أصيب مقيم من جنسية عربية، وقد جرى نقله لتلقي العلاج، وهو بحالة صحية جيدة".

وأكدت وزارة الداخلية مواصلتها استكمال الإجراءات والتحقيقات في الحادث وفق الأطر القانونية المعتمدة.