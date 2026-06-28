ووفق القناة 12، فإن الملحق يبقى سريا بناء على طلب صريح من الحكومة اللبنانية، لكن تمت الموافقة على نشر المبادئ الأساسية له.

وبحسب المادة الرابعة من الملحق، التزمت حكومتا إسرائيل ولبنان بعدم تنفيذ أي انسحاب وفق جدول زمني محدد مسبقا. وهذا يعني عدم وجود انسحابات تلقائية، وإنما ستنفذ فقط وفقا للحاجة على أرض الواقع وتقييم النتائج. وقد وافقت الحكومة اللبنانية على هذا الشرط.

ويرسخ الملحق الأمني حرية عمل الجيش الإسرائيلي داخل الخط الأصفر. وبحسب الوثيقة، سيتمكن الجيش من العمل داخل المنطقة المحددة لمواجهة التهديدات الناشئة والمباشرة.

ولن يتم في المستقبل القريب زيادة عدد المناطق التجريبية إلا بموافقة إسرائيل، حيث توجد حاليا منطقتان فقط، وتقدر إسرائيل أن دخول الجيش اللبناني إليها سيستغرق عدة أسابيع.

وبحسب القناة 12، فإلى جانب الخوف من أن يحاول حزب الله تحدي الاتفاق على أرض الواقع، تخشى إسرائيل أن تحاول طهران استخدام "الالتفاف" من خلال اتفاقها مع الولايات المتحدة.

وبحسب التقديرات، قد تقول إيران للولايات المتحدة: "يجب عليكم إجبار إسرائيل على الانسحاب من جميع الأراضي إذا كنتم مهتمين بالصفقة الكبرى معنا".

ويكمن القلق في أنه، بالتوازي مع الواقع الحالي، تخطط إيران لتحدي الولايات المتحدة في إطار الاتفاق بينهما من أجل إجبار إسرائيل على الانسحاب الكامل.