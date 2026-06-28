وقال زامير: "نحن على أهبة الاستعداد لاستئناف العمليات الهجومية بسرعة في كل من لبنان وإيران إذا لزم الأمر".

وفيما يتعلق بحزب الله، قال: "حزب الله منهك ومثقل بالإصابات، وعناصره محاصرون تحت الأرض. يسيطر الجيش الإسرائيلي عملياتيا على المنطقة، وهو في حالة تأهب قصوى لشن ضربات سريعة وقاتلة في حال انتهاك وقف إطلاق النار".

وبشأن الاتفاق مع لبنان، أضاف: "أود أن أعرب عن تقديري العميق للألوية والفرقة والقيادة الشمالية على الإنجازات التي حققوها، وعلى قيادتهم للخطوات التي أفضت إلى هذا الاتفاق".

كما أشار إلى أن: "الاتفاقية الموقعة مع الحكومة اللبنانية تاريخية ومهمة، فالقوة العملياتية والإنجازات العسكرية التي حققها الجيش الإسرائيلي في الأشهر الأخيرة هي التي هيأت الظروف لذلك. سنلتزم بالاتفاقية، وسنعمل على إنجاحها. الاختبار الآن هو اختبار لأفعال كلا الجانبين، وستحدد الفترة المقبلة مسار المستقبل".

وبيّن أن: "أمن قواتنا له أهمية قصوى. مقاتلو الفرقة 36 وقوات الكوماندوز التابعة لنا يسيطرون على منطقة مرتفعات بوفورت، وهم مجهزون بكافة الأدوات والوسائل اللازمة للتغلب على العدو. جميع إمكانيات الجيش الإسرائيلي موجودة هنا لمواصلة دعمكم في تنفيذ المهمة".