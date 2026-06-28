أعلنت مصادر رفيعة لوكالة "واع" العراقية، الأحد، عن اعتقال 47 متهماً من نواب ومسؤولين بتهم فساد.
وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية مباشرة إجراءاتها الحازمة بصدد تنفيذ مذكرات القبض القضائية الصادرة بحق عدد من المتهمين بالتجاوز على المال العام.
وتابعت: "هذا الإنجاز جاء ثمرة لتضافر الجهود المشتركة والتكاملية بين السلطات الثلاث القضائية والتنفيذية والتشريعية مع جهود الهيئة والتي أفضت بشكل مباشر إلى تنفيذ تلك الأوامر بعد حصيلة لعمليات متابعة وتدقيق ومراقبة دؤوبة ومستمرة من قبل الجهات المذكورة".
وجددت النزاهة حرصها التام والتزامها الثابت بإطلاع الرأي العام على تفاصيل عملها وإجراءاتها بدقة وشفافية، وفقاً لما تسمح به القوانين والأنظمة النافذة.
ونشرت وكالة "واع" قائمة الأسماء المتهمين بملفات الفساد الذين إلقي القبض عليهم، وهذه بعضها:
- رئيس تحالف عزم عضو مجلس النواب مثنى السامرائي.
- عضو مجلس النواب زياد الجنابي.
- عضو مجلس النواب بهاء النوري.
- عضو مجلس النواب محمد الكربولي.
- عضو مجلس النواب عالية نصيف.
- عضو مجلس النواب محمد جميل المياحي.
- عضو مجلس النواب حسن الخفاجي.
- عضو مجلس النواب عبد الرحمن اللويزي.
- عضو مجلس النواب مضر الكروي.
- عضو مجلس النواب هند العباسي.
- عضو مجلس النواب محمد فرمان الجبوري.
- عضو مجلس النواب بشرى القيسي.
- عضو مجلس النواب السابق محمد الصيهود.
- وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج.