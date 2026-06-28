وقال عراقجي إن إيران وحدها مسؤولة عن إعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب.

كما طالب عراقجي الولايات المتحدة بوقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان.

وأكد أن العلاقات بين إيران والعراق "وطيدة جداً"، مشدداً على استمرار التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

من جانبه، قال وزير الخارجية العراقي إن علاقات بلاده "ممتازة" مع كل من الولايات المتحدة وإيران، مؤكداً استعداد بغداد للعمل مع الجانبين من أجل إنهاء الحرب.

وشدد على أن إنهاء حالة الحرب يمثل أولوية للجميع، وأن العراق يرفض توسيع رقعة الحرب ويدعم حل المشكلات عبر المفاوضات، مشيراً إلى إمكانية تشكيل أطر مختلفة لحماية المنطقة.

وأضاف أن إغلاق مضيق هرمز كان أحد أسباب توقف تصدير النفط العراقي، وأن ذلك كان له تأثير كبير على الاقتصاد.

كما أشار إلى أنه ناقش مع نظيره الإيراني عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران.

ووصل عراقجي، صباح الأحد، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية تستغرق يوماً واحداً؛ تهدف لإجراء مشاورات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين العراقيين، تتمحور حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية ومستجدات الساحة الدولية.