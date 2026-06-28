وأضاف البيان أن الغارة أسفرت أيضاً عن مقتل اثنين من قادة شرطة البحرية التابعة لحماس، مشيراً إلى أن القوة البحرية التابعة للحركة تعمل تحت مظلة جناحها العسكري.

وبحسب البيان، كان شحتوت والقياديان الآخران يستقلون مركبة مسلحة، وقال إنهم كانوا يشكلون تهديداً للقوات الإسرائيلية العاملة في قطاع غزة.

وأكد البيان أن الجيش اتخذ قبل تنفيذ الغارة إجراءات للحد من الأضرار التي قد تلحق بالمدنيين، شملت استخدام ذخائر دقيقة ومراقبة جوية.

وأشار إلى أن قوات القيادة الجنوبية التابعة للجيش الإسرائيلي تنتشر في المنطقة وفقاً للاتفاق، مؤكداً أنها ستواصل عملياتها لإزالة ما وصفه بالتهديدات المباشرة.