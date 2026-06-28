وقال المصدر لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "عددًا من المتهمين في ملفات فساد أُلقي القبض عليهم بناءً على اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط، عدنان الجميلي"، مشيرًا إلى أن "الاعتقالات شملت أعضاءً في مجلس النواب رفعت عنهم الحصانة ومسؤولين وردت أسماؤهم في تلك الاعترافات".

ولفت المصدر إلى أن "رئيس الوزراء، علي فالح الزيدي، لن يتوانى عن ملاحقة الفاسدين والمتورطين في التجاوز على أموال الدولة".

المنطقة الخضراء

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام عراقية بأن قوات خاصة عراقية أغلقت المنطقة الخضراء الحكومية وشنت حملات اعتقالات طالت شخصيات سياسية وعسكرية.

ونشرت مواقع للتواصل الاجتماعي صورا لحركة دبابات وآليات عسكرية عراقية تجوب شوارع المنطقة الخضراء وانتشار كثيف لقوات جهاز مكافحة الإرهاب والفرقة الخاصة بحماية المنطقة الخضراء وسط إغلاق تام ومنع الدخول اليها.

وتشهد مداخل المنطقة الخضراء الحكومية اكتظاظا كثيفا وحركة مقيدة لسيارات الموظفين العاملين في الدوائر الحكومية.