وأفادت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين في بيان أن الدفاعات الجوية: "اعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة" مؤكدة لزوم "أعلى درجات الجاهزية".

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية عن الإدانة بأشد العبارات لتجدد الاعتداء الإيراني على أراضي المملكة، باستهدافها مجددًا بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، في تمادي خطير يكشف أن ما تقدم عليه طهران ليس فعلا عابرًا، ولا حادثا منفردًا، بل نهج متعمد ونمط ممنهج من العدوان المتكرر على سيادة المملكة، وأمن مواطنيها والمقيمين على أرضها.

وفي السياق، صرّح المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، بأن القوات المسلحة رصدت فجر الأحد عدد (2) صاروخ باليستي معادٍ داخل المجال الجوي الكويتي، وتم اعتراضهما والتعامل معها وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة.

وأضاف: "لم ينتج عن ذلك أي أضرار مادية أو إصابات بشرية".

وتؤكد القوات المسلحة استمرارها في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة واقتدار، في إطار من الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، بما يعزز أمن الوطن ويحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.