ونشرت مواقع للتواصل الاجتماعي صورا لحركة دبابات وآليات عسكرية عراقية تجوب شوارع المنطقة الخضراء وانتشار كثيف لقوات جهاز مكافحة الإرهاب والفرقة الخاصة بحماية المنطقة الخضراء وسط إغلاق تام ومنع الدخول اليها.

وتشهد مداخل المنطقة الخضراء الحكومية اكتظاظا كثيفا وحركة مقيدة لسيارات الموظفين العاملين في الدوائر الحكومية.

ولم تعلن الحكومة العراقية عن أي تفاصيل عما يجري حاليا داخل المنطقة الخضراء.

ونقلت وكالة شفق نيوز عن مصدر أمني قوله إن الانتشار تزامن مع تنفيذ إجراءات أمنية وعمليات اعتقال استهدفت مسؤولين وعناصر حماية، بموجب أوامر قضائية مرتبطة بملفات فساد واستغلال نفوذ.

وأضاف المصدر أن قوات خاصة انتشرت في محيط عدد من المواقع الحساسة داخل المنطقة الخضراء، مع تشديد الإجراءات الأمنية على عدد من المداخل والطرق المؤدية إليها.

في المقابل، أشارت تقارير إعلامية محلية إلى أن التحركات الأمنية تأتي في إطار حملة لمكافحة الفساد تنفذها الحكومة العراقية، دون صدور تأكيد رسمي بهذا الشأن.