وقالت الداخلية البحرينية في منشور على حسابها في "إكس": "تم إطلاق صافرات الإنذار، نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمي".

وجاء إعلان البحرين بعد وقت قصير من تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن مقاتلات أميركية ضربت لإيران، مواقع تخزين صواريخ ومسيرات ومواقع رادار، بسبب انتهاكها اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي منشور على حسابه في "تروث سوشال"، قال ترامب: "شنّت طائرات الولايات المتحدة غارات جوية على مواقع تخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، ومواقع الرادار الساحلية، لانتهاكها اتفاق وقف إطلاق النار، مرة أخرى! من المحتمل جدا ألا يتعلموا أبدا".

وحذر ترامب من أن إيران "لن تبقى موجودة" في حال قررت الولايات المتحدة التصعيد، مضيفا: "قد يأتي وقت نعجز فيه عن التحلي بالمنطق، ونُجبر على إكمال المهمة التي بدأناها بنجاح عسكريا. إذا حدث ذلك، فلن تبقى إيران قائمة".

وكان الجيش الأميركي قد قال إنه استهدف إيران مجددا بعد ساعات من استهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز، وذلك في أسوأ تصعيد منذ توقيع الطرفين على اتفاق سلام مؤقت.

وتبادل ⁠البلدان الاتهامات بانتهاك الاتفاق الذي توصلا إليه قبل نحو أسبوعين لإنهاء الصراع المستمر منذ أربعة أشهر.

وذكرت القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم" يوم السبت أن قواتها شنت ضربات جديدة بعد أن تعرضت ناقلة ترفع علم بنما لهجوم بطائرة مسيرة إيرانية في وقت مبكر من يوم السبت.

وفي إيران، أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية في وقت مبكر من يوم الأحد بسماع دوي انفجارات في مدينة سيريك بجنوب إيران.

وأضافت "سنتكوم" في بيان: "أتيحت لإيران فرصة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، لكنها اختارت عدم الالتزام به".

وأشارت إلى أن الضربات جاءت "في رد مباشر على العدوان الإيراني المتواصل على الملاحة التجارية"، وأنها استهدفت منشآت ‌إيرانية للمراقبة العسكرية والاتصالات والدفاع الجوي وتخزين الطائرات المسيرة ومنشآت زرع الألغام.

وفي وقت لاحق، نقلت فوكس نيوز عن مسؤول دفاعي أميركي قوله إن الضربات على الأهداف الإيرانية اكتملت.

جدير بالذكر أن الخارجية البحرينية كانت قد أعربت، عن إدانة مملكة البحرين بأشد العبارات لاستهداف أراضيها، فجر السبت، بعدد من الطائرات المسيّرة الإيرانية.

واعتبرت الخارجية البحرينية أن الاستهداف يعد انتهاكا صارخا لسيادتها، وتهديدا سافرا لأمن المواطنين والمقيمين، وخرقا فاضحا للأعراف والمواثيق الدولية التي تحرم استهداف الأعيان المدنية وترويع الآمنين.