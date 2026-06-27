وأكد الشيخ محمد بن زايد تضامن دولة الإمارات مع فنزويلا وشعبها الصديق خلال هذه الظروف الصعبة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.

من جانبها، أعربت رئيسة فنزويلا عن شكرها للشيخ محمد بن زايد لما عبّر عنه من مشاعر تضامن صادقة مع الشعب الفنزويلي، مثمنة الاستجابة الإنسانية العاجلة لدولة الإمارات في إغاثة المتأثرين من الزلزال والتخفيف من آثاره.

وكان الشيخ محمد بن زايد قد وجّه بتقديم مساعدات إغاثية عاجلة إلى المتأثرين بالزلزال في فنزويلا بقيمة 10 ملايين دولار، في إطار تضامن دولة الإمارات الإنساني لإغاثة المنكوبين ومساعدة المتأثرين جراء الكوارث الطبيعية والأزمات في مختلف أنحاء العالم.