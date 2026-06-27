وقال نتنياهو، في إحاطة نقلها التلفزيون: "أمس، توصلنا إلى اتفاق تاريخي لدولة إسرائيل بعد مفاوضات مباشرة بين إسرائيل ولبنان". وأضاف: "هذه ضربة لإيران وحزب الله".

وكرر نتنياهو أن القوات الإسرائيلية ستبقى في ما يسمى "المنطقة الأمنية"، وهي القرى التي تحتلها بعمق نحو 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.

وقال: "سنبقى في المنطقة إلى أن يُنزع سلاح حزب الله وبقية الجماعات الإرهابية".

وأضاف: "لقد أقرت الولايات المتحدة ولبنان بحق إسرائيل في الإبقاء على منطقة أمنية داخل لبنان ما دام ذلك ضروريًا لحماية أمننا".

وتابع: "سنواصل السيطرة على هذه المنطقة الأمنية إلى أن يُنزع سلاح حزب الله وكل المنظمات الإرهابية الأخرى بالكامل، ولا يعود أي منها يشكل تهديدًا لإسرائيل من الأراضي اللبنانية".

من جانبه، ندد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بالاتفاق الذي وقعته إسرائيل مع لبنان، معتبرًا أنه لا يمكن الوثوق بالحكومة اللبنانية في نزع سلاح حزب الله.

وقال بن غفير، عبر تطبيق تليغرام: "الاتفاق مع لبنان خطأ كبير.. صحيح أننا ما زلنا نسيطر على معظم الأراضي راهنا، لكن الدولة اللبنانية لن تنزع سلاح حزب الله".

وأضاف: "بعض وزراء الحكومة اللبنانية هم وزراء حزب الله، ولا يمكن الوثوق بلبنان في تجريد حزب الله من أسلحته.. وحدهم جنود الجيش الإسرائيلي يستطيعون تدمير حزب الله، ولا طرف آخر سيقوم بذلك بدلًا منا".