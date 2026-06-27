وجاء تحذير الجيش اللبناني غداة احتجاجات لمناصرين لحزب الله في بيروت ضدّ اتفاق إطار وقّعه لبنان وإسرائيل برعاية أميركية.

ودعا الجيش في بيان "المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية في ظل الدعوات إلى تظاهرات وتحرّكات في مدينة بيروت ومناطق أخرى".

وأكد أن "قيادة الجيش لن تسمح بأي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي من خلال تحركات غير محسوبة النتائج، أو قطع الطرقات أو التعدي على الأملاك العامة والخاصة".

كان حزب الله قد رفض، السبت، الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان، الموقع في واشنطن، معتبرًا أنه "منعدم الوجود".

وقال نعيم قاسم، أمين عام الحزب، إن الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان، الموقع في واشنطن، "منعدم الوجود" و"مذلة وعار وتنازل عن السيادة"، وينبغي أن تحل محله مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة.

وذكر قاسم، في بيان، أن أي محاولة لربط انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان بنزع سلاح حزب الله تتجاوز "كل الخطوط الحمراء"، بحسب تعبيره.

وأضاف قاسم: "اتفاق الإطار في واشنطن مذلة وعار وتنازل عن السيادة. هذا الاتفاق منعدم الوجود، ويجب تطبيق مندرجات مذكرة التفاهم الإيرانية الأميركية"، في إشارة إلى التفاهم الذي أُبرم بين واشنطن وطهران في سويسرا الأسبوع الماضي لوقف الحرب، ويشمل لبنان، داعيًا الدولة إلى "التراجع عن خطيئاتها التي تخرب لبنان".

ووصف قاسم الاتفاق بأنه "سقطة مريعة" و"خطيئة كبرى بالتخلي عن السيادة للعدو الإسرائيلي"، معتبرًا أن السلطة تشرعن بقاء الاحتلال لسنوات طويلة، وقد تصل إلى ضم هذه الأراضي إلى إسرائيل.