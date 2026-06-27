ودانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة بالطائرات المسيرة

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، أن "هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة مملكة البحرين، وتهديداً لأمنها واستقرارها".

وأعربت الوزارة عن "تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها".

من جانبها، أصدرت الخارجية الكويتية بيانا جاء فيه: "تعرب وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني الآثم على أراضي مملكة البحرين الشقيقة بعدد من الطائرات المسيّرة، في انتهاك صارخ لسيادتها، وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وخرق واضح لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف البيان: "تؤكد الوزارة أن استمرار هذه الاعتداءات، في ظل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد، يمثل تقويضاً خطيراً لمساعي السلام والاستقرار، وتهديداً لأمن المنطقة واستقرارها".

وجددت الوزارة "موقف دولة الكويت الثابت والداعم لأمن واستقرار مملكة البحرين الشقيقة، ووقوفها الكامل إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها".

من جانبها، دانت مصر بشدة الاعتداءات التي استهدفت البحرين بطائرات مسيرة، وأكدت تضامنها الكامل معها.

واعتبرت الخارجية المصرية، في بيان لها، أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا لسيادة البحرين وتهديدا لأمنها واستقرارها، وتصعيدا مرفوضا يقوض جهود خفض التوتر في المنطقة.

كما أكدت أن هذه الاعتداءات "تأتي في توقيت تمضي فيه الجهود الإقليمية قدما نحو ترسيخ مسار التهدئة والاستقرار، بما يستوجب الامتناع عن أي أعمال من شأنها تأجيج التوترات أو تقويض المساعي الرامية إلى تعزيز الأمن والسلام الإقليميين".

كما أعربت عن دعمها لكل ما تتخذه البحرين وكافة الدول الخليجية من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وأعرب جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات لاعتداءات إيران الغادرة بعدد من الطائرات المسيرة على مملكة البحرين.

وأشار إلى أن استمرار النظام الإيراني في استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية، في ظل مساعي الجهود الدولية والإقليمية الساعية لترسيخ الأمن والسلام وحل الأزمة، يؤكد على رغبته في تقويض المبادرات الرامية إلى احتواء الأزمة، وعرقلة كل المساعي الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد الأمين العام، على دعم مجلس التعاون لكافة الإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين لتعزيز أمنها وصون سيادتها وسلامة أراضيها.