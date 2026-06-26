وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن مناصرين لحزب الله جابوا "على متن دراجات نارية شوارع في بيروت" خصوصا في مناطق مركزية قريبة من البرلمان وعلى طول الطريق المؤدي إلى المطار "احتجاجا على اتفاق الإطار المعلن بين لبنان وإسرائيل" مشيرة إلى أن بعضهم قطعوا طريقا واحدا على الأقل بإطارات مشتعلة.

وشاهد مراسل لوكالة فرانس برس أشخاصا يستقلون دراجات نارية على أحد الطرق، بالإضافة إلى نقاط تفتيش موقتة أقامها الجيش اللبناني على طول شوارع عدة.

ووقعت إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة، الجمعة، اتفاق إطار عقب جولة خامسة من المفاوضات في واشنطن.

وصرّح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال حفل التوقيع الذي رفعت فيه أعلام الدول الثلاث جنبا الى جنب قائلا: "يسرنا الإعلان عن اتفاق إطار بين الحكومة اللبنانية ذات السيادة وبالطبع حكومة إسرائيل، بوساطة ودعم من الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق يمّهد الطريق "لإطار من أجل سلام دائم وأمن".

وقالت سفيرة لبنان في واشنطن إن "الاتفاق الإطاري خطوة على طريق استعادة الأراضي اللبنانية"، كما أقرت بصعوبة الجولات التفاوضية قائلة: "هذا الاجتماع كان طويلا وصعبا ونحن ممتنون للجهة المضيفة".

وفي المقابل، صرّح سفير إسرائيل في واشنطن قائلا: "من خلال هذا الاتفاق تخرج إيران وحزب الله من المعادلة"، مضيفا: "إيران وأذرعها يريدون الدمار ونحن نريد سلاما حقيقيا بين إسرائيل ولبنان".

وفي وقت سابق، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر قولها إنه يتوقع أن ينص الاتفاق على بقاء إسرائيل في منطقة الخط الأصفر إلى حين نزع سلاح حزب الله وتمكن الدولة اللبنانية من تولي المسؤولية الأمنية الكاملة.

ووصف الرئيس اللبناني جوزيف عون، الجمعة، الاتفاق الإطاري الذي جرى توقيعه مع إسرائيل بأنه "أول الطريق لاستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه".

واعتبر عون أن الخطوة تمثل لبنة أولى نحو عودة اللبنانيين إلى أرضهم المحررة وبيوتهم، قائلا: "أقسمنا على تجسيد السيادة الكاملة، ونقسم على مواصلة العمل حتى إنجازها".

ووجه الرئيس اللبناني شكره للإدارة الأميريكية والرئيس دونالد ترامب على الجهود المبذولة في استضافة ورعاية المفاوضات ودعم موقف بيروت.

من جانبه، أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الجمعة، أن اتفاق "الإطار الثلاثي" الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل برعاية أميركية، يهدف إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية، واستعادة سيادة الدولة عليها، وعودة أبنائها إليها.