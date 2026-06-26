وقال سلام في منشور على حسابه في "إكس": "‏كل الشكر للولايات المتحدة ولأشقائنا العرب وأصدقائنا في العالم الذين ساهمت جهودهم في التوصل إلى هذا الاتفاق".

وأضاف: "إنني أتطلع إلى الساعة المباركة، التي ستباشر فيها إسرائيل الانسحاب، لكي يتمكن أهلنا الأعزاء من العودة الآمنة والكريمة إلى ديارهم التي اضطرّوا لمغادرتها قسرا، وإلى إطلاق ورشة الإعمار فيها".

وتابع قائلا: "بالنسبة لما يتوجب على لبنان في هذا (الإطار)، والمتمثل ببسط سلطة الدولة اللبنانية عبر قواتها المسلحة على كامل أراضيها، فهو ليس سوى ما سبق أن اتفق عليه اللبنانيون في اتفاق الطائف، وهو الاتفاق الذي عاد وأكد قرار مجلس الأمن رقم 1701 على ضرورة تنفيذه".

وأشار إلى أن "إعلان وقف العمليات العدائية لعام 2024 الذي أقرّته الحكومة السابقة فإنه بدوره ينص بوضوح في مقدمته على أن القوى الشرعية وحدها مخوّلة بحمل السلاح في لبنان وهو يحددها حصرا".

واختتم سلام بالقول: "أعاد البيان الوزاري لحكومتنا التي نالت على أساسه ثقة البرلمان التأكيد على هذه الثوابت الوطنية، إضافة إلى التشديد على أن الدولة وحدها هي صاحبة قرار الحرب والسلم".

ووصف الرئيس اللبناني جوزيف عون، الجمعة، الاتفاق الإطاري الذي جرى توقيعه مع إسرائيل بأنه "أول الطريق لاستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه".

واعتبر عون أن الخطوة تمثل لبنة أولى نحو عودة اللبنانيين إلى أرضهم المحررة وبيوتهم، قائلا: "أقسمنا على تجسيد السيادة الكاملة، ونقسم على مواصلة العمل حتى إنجازها".

ووجه الرئيس اللبناني شكره للإدارة الأميريكية والرئيس دونالد ترامب على الجهود المبذولة في استضافة ورعاية المفاوضات ودعم موقف بيروت.

وأشاد بأداء الفريق اللبناني المفاوض، الذي ضم دبلوماسيين وعسكريين في كل من واشنطن وبيروت، مثمنا دورهم في إدارة هذا الملف.

ووقّعت إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة الجمعة اتفاق إطار يمهّد الطريق أمام التوصل إلى وقف الحرب على الجبهة اللبنانية.

وجاء اتفاق الإطار الذي لم تُعلن تفاصيله، بعد خمس جولات من المحادثات بين موفدين لبنانيين وإسرائيليين، تستضيفها الخارجية الأميركية.

وخلال مراسم التوقيع على الاتفاق، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو: "يسرنا إعلان اتفاق إطار بين الحكومة اللبنانية ذات السيادة وبالطبع حكومة إسرائيل، بوساطة ودعم من الولايات المتحدة".

وشدد روبيو على أن هذا الاتفاق يمّهد الطريق "لإطار من أجل سلام دائم".

من جهتها، قالت سفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادة معوّض، إن الاتفاق "خطوة أولى على طريق استعادة السيادة اللبنانية ووحدة الأراضي، وتأمين وقف دائم ونهائي للأعمال العدائية، وتمكين شعبنا من العودة إلى أرضه".

وبدوره، قال السفير الإسرائيلي يحيئيل لايتر إن الاتفاق يضع "إيران خارج الصورة، وحزب الله خارج الصورة، والطريق إلى السلام بين إسرائيل ولبنان بات مفتوحا".

واندلعت الحرب الأخيرة في لبنان بعد إطلاق حزب الله الحليف لطهران، صواريخ على إسرائيل قال إنها ردا على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في مستهل الحرب في الشرق الأوسط.

وردّت إسرائيل بحملة واسعة من الغارات الجوية والاجتياح البري، ما أسفر عن مقتل أكثر من أربعة آلاف شخص بحسب السلطات اللبنانية.