واعتبر عون أن الخطوة تمثل لبنة أولى نحو عودة اللبنانيين إلى أرضهم المحررة وبيوتهم. وقال: "أقسمنا على تجسيد السيادة الكاملة، ونقسم على مواصلة العمل حتى إنجازها".

ووجه الرئيس اللبناني شكره للإدارة الأميريكية والرئيس دونالد ترامب على الجهود المبذولة في استضافة ورعاية المفاوضات ودعم موقف بيروت.

وأشاد بأداء الفريق اللبناني المفاوض، الذي ضم دبلوماسيين وعسكريين في كل من واشنطن وبيروت، مثمنا دورهم في إدارة هذا الملف.

والجمعة، وقعت إسرائيل ولبنان اتفاقا إطاريا في واشنطن، عقب محادثات على مدى أيام بهدف ​إنهاء القتال بين إسرائيل وجماعة حزب الله المدعومة من إيران.

ووقعت السفيرة اللبنانية ندى معوض ونظيرها الإسرائيلي يحيئيل ليتر الوثيقة الثلاثية ​مع الولايات المتحدة في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن.

وقال ⁠وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قبيل توقيع الاتفاق "اتخذنا اليوم الخطوة الأولى في رحلة ستكون صعبة بلا شك، ولكنها مهمة وأساسية وضرورية".