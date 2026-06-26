وأوضح في رسالة مصورة أن هذا الاتفاق يمثل "ضربة قوية لإيران"، وتابع أن "إيران تحاول إجبارنا على الانسحاب من جنوب لبنان بالقوة. وفي جوهر الأمر، إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة تقول لهم: هذا ليس من شأنكم. ليس لكم أي دور في لبنان. لا أنتم ولا حزب الله ولا أي منظمة إرهابية".

ومن جانب آخر، قال نتنياهو، إن إسرائيل لن تنسحب من المناطق الأمنة جنوب لبنان، دون نزع سلاح حزب الله، وذلك تعليقا على توقيع إطار الاتفاق بين لبنان وإسرائيل في واشنطن.

وأضاف: "إسرائيل تبقى في المنطقة الآمنة جنوب لبنان. هذا إنجاز عظيم، وسنحافظ عليه ما دام حزب الله لا ينزع سلاحه، وطالما بقي خطر يهدد دولة إسرائيل".

وفيما يتعلق بالترتيبات الميدانية، أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي: "سنقوم بإنشاء منطقتين تجريبيتين، بناء على توصية الجيش الإسرائيلي".

وتابع نتنياهو مفسرا طبيعة هذه المناطق: "إحداهما خارج المنطقة الأمنية تماما، جنوب نهر الليطاني، والأخرى شماله، وجزء صغير منها ضمن المنطقة الأمنية الموسعة التي حققناها خلال الأسبوعين الماضيين، والتي لا يحتاجها الجيش الإسرائيلي".

والجمعة، وقعت إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة، اتفاق إطار عقب جولة خامسة من المفاوضات في واشنطن، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إنه يمهد "لسلام دائم" بين البلدين.

وقال روبيو خلال حفل التوقيع الذي رفعت فيه أعلام الدول الثلاث جنبا إلى جنب "يسرنا الاعلان عن اتفاق إطار بين الحكومة اللبنانية ذات السيادة وبالطبع حكومة إسرائيل، بوساطة ودعم من الولايات المتحدة". وأشار إلى أن هذا الاتفاق يمّهد الطريق "لإطار من أجل سلام دائم وأمن".