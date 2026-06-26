وبدورهم قال مسؤولون إسرائيليون ولبنانيون، لموقع "أكسيوس"، بأنه يتوقع الإعلان اليوم عن اتفاق إطاري بين الحكومتين، وذلك بعد أربعة أيام من المفاوضات في واشنطن.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إنه يتوقع أن ينص الاتفاق على بقاء إسرائيل في منطقة الخط الأصفر إلى حين نزع سلاح حزب الله وتمكن الدولة اللبنانية من تولي المسؤولية الأمنية الكاملة.

وأوضحت وفق مصادر أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في منطقة الخط الأصفر إلى حين نزع سلاح حزب الله وانتقال المسؤولية الأمنية إلى الدولة اللبنانية.

وتابعت أنه سيتم تنفيذ برنامج أمني تجريبي بالتعاون بين الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني. مؤكدة أن الهدف المشترك للاتفاق هو إنهاء جميع أشكال النفوذ الإيراني في لبنان.

واستضافت الولايات المتحدة، الجولة الخامسة المفاوضات بين ممثلي إسرائيل ولبنان.

وتأتي المفاوضات في ظل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، وفي سياق الجهود الأميركية الرامية إلى تثبيت التهدئة ومعالجة الملفات الأمنية العالقة بين الجانبين.