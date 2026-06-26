وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشال" إن "إيران أطلقت ما لا يقل عن أربع طائرات مسيّرة انتحارية على سفن كانت تعبر مضيق هرمز".

وأضاف أن "إحدى الطائرات المسيّرة أصابت بشكل مباشر السطح العلوي لسفينة شحن كبيرة وباهظة الثمن"، مشيراً إلى أن "السفينة تعرضت لأضرار، لكنها تمكنت من مواصلة طريقها".

وأكد الرئيس الأميركي أن القوات الأميركية "أسقطت ثلاث طائرات مسيّرة أخرى"، معتبراً أن الهجوم "يشكل انتهاكاً أحمق لاتفاق وقف إطلاق النار".

وارتفعت شحنات النفط الخام المارة عبر مضيق هرمز إلى أعلى مستوياتها منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مستفيدة من اتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، غير أن هجوما على سفينة في خليج عمان، الخميس، أعاد المخاوف بشأن أمن الملاحة، ودفع المنظمة البحرية الدولية إلى تعليق خطة إجلاء السفن العالقة في المنطقة.

واتهمت واشنطن طهران بتنفيذ الهجوم، عبر مسيّرة تابعة للحرس الثوري.

وفي وقت سابق، هدد ترامب بإنهاء المفاوضات الجارية مع طهران فورا، إذا ثبت عدم صحة التعهدات الإيرانية بشأن سلامة الملاحة والإعفاء من الرسوم في مضيق هرمز.