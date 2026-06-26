وأكدت واوية في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، أنها "لم تدخل إلى النفق الموجود في المنطقة لكنها تحاصره بشكل تام"، مضيفة أن "تقديراتنا أنه داخل النفق يوجد عشرات المقاتلين من حزب الله".

وفي تصريحات سابقة، وجهت واوية رسالة إلى عناصر حزب الله في جنوب لبنان، قالت فيها: "لقد تغيرت المعادلة. تلة علي الطاهر التي كنتم تختبئون فيها أصبحت تحت السيطرة الكاملة لقواتنا".

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي "يفرض واقعًا أمنيًا جديدًا يضع حدا لنفوذ حزب الله في هذه المنطقة الاستراتيجية التي سعى إلى ترسيخ وجوده العسكري فيها"، معتبرة أن التلة "لن تعود قاعدة لتهديد أمن إسرائيل".

وتابعت: "لقد قيل لعناصر حزب الله إن التلة حصن لا يقهر. انظروا من حولكم اليوم: جنود جيش الدفاع يتحركون فوق الأنفاق التي بنيتموها، وذلك الحصن المنيع انهار خلال أيام".