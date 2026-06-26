ويعبر هذا التحذير الأول من نوعه منذ بدء سريان وقف إطلاق النار ‌بين ‌إسرائيل وجماعة حزب الله.

وذكر مسؤول كبير في الجيش اللبناني أن إسرائيل ضمت في ‌الآونة الأخيرة بلدة المنصوري ‌إلى ⁠منطقة تسيطر عليها قواتها في جنوب لبنان.

ويقول مسؤولون لبنانيون إن القوات الإسرائيلية ⁠تحكم ‌سيطرتها على المنطقة من جهة ⁠الشمال من خلال إطلاق النار ⁠على أي شخص يقترب منها، سواء ​كان من ⁠المدنيين أو ​من أفراد الجيش اللبناني.

وأضاف المسؤول العسكري اللبناني أن ​المزارعين ما زالوا يدخلون ويخرجون من المنصوري، لكنهم لم يعودوا يقيمون فيها.

وصباح الجمعة، شن الطيران الإسرائيلي غارتين استهدفتا أطراف بلدة النبطية الفوقا في جنوب لبنان، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

كما نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات جرف وحرق للبيوت في بلدة مركبا إلى الجنوب من لبنان أيضا، حسب المصدر ذاته.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن 4 من جنوده، من بينهم ضابطان، أصيبوا في اشتباك مع أحد المسلحين جنوبي لبنان، الخميس.

وأوضح الجيش أن ضابطا أصيب بجروح متوسطة، بينما أصيب ضابط آخر وجنديان بجروح طفيفة في الحادثة ذاتها، مشيرا إلى "اشتباك من مسافة قريبة".

وتأتي هذه التطورات، بينما تستمر الجولة الخامسة المفاوضات بين ممثلي إسرائيل ولبنان في واشنطن.