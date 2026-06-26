ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن نائب وزير الخارجية الإيراني غريب آبادي قوله: "لا يمكن ضمان العبور الآمن في مضيق هرمز من خلال ترتيبات غامضة، أو مسارات موازية، أو اتخاذ قرارات تتجاهل اعتبارات إيران".

وأضاف المسؤول الإيراني أن "أي إطار عمل موثوق لأمن الملاحة في المنطقة يجب أن يستند إلى التنسيق المباشر مع طهران، والالتزام بأحكام البند الخامس من مذكرة تفاهم إسلام آباد".

وحذر آبادي من أن "عدم الالتزام بهذه الشروط والتنسيقات سيؤدي إلى تعليق العمل بالمسار الموازي المحدد".