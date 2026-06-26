حذرت إيران مما اعتبرته "ترتيبات غامضة" فيما يتعلق بالمرور من مضيق هرمز، بصفتها دولة مشاطئة للمضيق.
ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن نائب وزير الخارجية الإيراني غريب آبادي قوله: "لا يمكن ضمان العبور الآمن في مضيق هرمز من خلال ترتيبات غامضة، أو مسارات موازية، أو اتخاذ قرارات تتجاهل اعتبارات إيران".
وأضاف المسؤول الإيراني أن "أي إطار عمل موثوق لأمن الملاحة في المنطقة يجب أن يستند إلى التنسيق المباشر مع طهران، والالتزام بأحكام البند الخامس من مذكرة تفاهم إسلام آباد".
وحذر آبادي من أن "عدم الالتزام بهذه الشروط والتنسيقات سيؤدي إلى تعليق العمل بالمسار الموازي المحدد".
وارتفعت شحنات النفط الخام المارة عبر مضيق هرمز إلى أعلى مستوياتها منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مستفيدة من اتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، غير أن هجوما على سفينة في خليج عمان، الخميس، أعاد المخاوف بشأن أمن الملاحة، ودفع المنظمة البحرية الدولية إلى تعليق خطة إجلاء السفن العالقة في المنطقة.
واتهمت واشنطن طهران بتنفيذ الهجوم، عبر مسيّرة تابعة للحرس الثوري.
وفي وقت سابق، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإنهاء المفاوضات الجارية مع طهران فورا، إذا ثبت عدم صحة التعهدات الإيرانية بشأن سلامة الملاحة والإعفاء من الرسوم في مضيق هرمز.