وفي تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، الجمعة، قال البديوي إن "حتى سلطنة عمان لا توافق على مثل هذه الرسوم".

كما علق على التقارير التي أشارت إلى تلقي إيران 300 مليار دولار لإعادة الإعمار، بموجب مذكرة التفاهم الأخيرة مع الولايات المتحدة.

وقال البديوي: "لا علم لنا بمبلغ الـ300 مليار دولار المطروح لإعادة إعمار إيران".

وأضاف: "لم يطرح علينا الأمر لا رسميا ولا بشكل غير رسمي، ولم نبحثه مع واشنطن"، حيث أجرى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مؤخرا جولة خليجية.

وتابع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في تصريحاته لـ"سكاي نيوز عربية: "أريد أن أصدق تعهد إيران بعدم امتلاك سلاح نووي، لكننا نطالب برقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على منشآتها، ووضوحا بشأن مخزون اليورانيوم".

ومن جهة أخرى، كشف البديوي أن المجلس لديه "أدلة وإحداثيات وصور تؤكد أن الهجمات الأخيرة على دول الخليج مصدرها العراق".