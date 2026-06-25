وأضاف نتنياهو: "نحن نسيطر على جنوب لبنان، وسنبقى في المنطقة الأمنية ما دام ذلك ضروريا، ولن ننسحب منها".

وشدد على أن إسرائيل "ستحافظ على هذه المناطق ما دام ذلك ضروريا"، وأنها ستواصل "الدفاع عن سكان الشمال وجميع مواطني إسرائيل من هناك".

وفي ما يتعلق بإيران، قال نتنياهو إن إسرائيل "أزالت خطرا وجوديا كان يهددها"، مضيفا: "لو لم نتحرك، لكان الإيرانيون يمتلكون قنبلة نووية ضد مهمة إسرائيل".

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بلاده لا تزال ترى أن هناك "مهاما أخرى يجب إنجازها، وأمورا أخرى يجب التعامل معها فيما يتعلق بإيران".

وأضاف: "ما دمت رئيسا لوزراء إسرائيل، لن تمتلك إيران أسلحة نووية، ولن نسمح لها بتطوير قنابل نووية.