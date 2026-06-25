وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) إنها تلقت بلاغا عن حادث وقع على بعد حوالي 12 كلم بحرية جنوب شرق دهيت بسلطنة عمان.

وأضافت، في بيان على موقعها الرسمي: "تعرضت سفينة شحن لإصابة في جانبها الأيمن بمقذوف مجهول، مما أدى إلى إلحاق أضرار بجسر القيادة. وأفاد قبطان السفينة بعدم وقوع إصابات أو أضرار بيئية".

وأضاف المصدر أن السلطات تجري تحقيقا في الحادث، ناصحة السفن بالعبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

أعلنت المنظمة البحرية الدولية، الأربعاء، أن سفنا عبرت بالفعل مضيق هرمز في إطار خطة جديدة لمغادرة ⁠السفن أطلقتها المنظمة.

وكانت المنظمة التابعة للأمم المتحدة ذكرت الثلاثاء أن الخطة، التي استغرق إقرارها عدة أشهر، ستتيح لمئات السفن الإبحار عبر المضيق بعد أن تقطعت بها السبل وعلى متنها نحو 11 ألف بحار، بسبب حرب إيران.