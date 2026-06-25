ونقل الشيباني إلى الشيخ محمد بن زايد في بداية اللقاء تحيات الرئيس السوري أحمد الشرع، وتمنياته لدولة الإمارات دوام التطور والازدهار..فيما حمله الشيخ محمد بن زايد تحياته إلى الرئيس أحمد الشرع وتمنياته لسوريا وشعبها الشقيق مزيدا من النماء والتقدم.

وبحث الشيخ محمد بن زايد مع وزير الخارجية العلاقات الأخوية بين البلدين ومستوى تطور مختلف مسارات التعاون بينهما خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية بما يخدم أولوياتهما التنموية ومصالحهما المتبادلة ويعود بالخير والنماء على شعبيهما.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.