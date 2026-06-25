وكانت الوكالة نقلت عن مسؤول في الخارجية الأميركية قوله، الخميس، إن إسرائيل سحبت قواتها من جزء من المنطقة العازلة التي أقامتها جنوبي لبنان، داعيا الجيش اللبناني للانتشار في هذا الجزء.

واعتبر المسؤول الأميركي، في تصريحات لـ"رويترز"، أن الانسحاب الإسرائيلي "بادرة حسن نية" تجاه الحكومة اللبنانية.

وقال إن "على قوات الجيش اللبناني الآن التحرك إلى المنطقة التي انسحبت منها إسرائيل".

ولم ⁠يوضح المسؤول الأميركي مساحة الأراضي التي انسحبت منها إسرائيل أو موقع الانسحاب بالتحديد.

وقال مسؤول أمني لبناني بارز إن السلطات لا تعلم شيئا ⁠عن ‌أي انسحاب للقوات ⁠الإسرائيلية مما يسمى "المنطقة العازلة".