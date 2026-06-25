وتناقش إسرائيل ولبنان مقترحا مدعوما من الولايات المتحدة، يقضي بتسليم القوات الإسرائيلية جزءا من الأراضي اللبنانية، التي احتلتها خلال الأشهر القليلة الماضية، إلى الجيش ‌اللبناني، كخطوة نحو استعادة لبنان السيطرة على أراضيه.

ويعد مقترح إقامة "منطقة تجريبية" جزءا من ‌أحدث جولات المحادثات التي ‌يجريها لبنان وإسرائيل في واشنطن، رغم تراجع زخمها في ظل سعي إيران لإدراج الملف اللبناني ضمن مفاوضاتها مع الولايات المتحدة.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لـ"رويترز"، إن الهدف من المنطقة التجريبية هو ‌ضمان تدمير أسلحة حزب الله ‌وبنيته التحتية ⁠بشكل كامل وقابل للتحقق، وتفكيك الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة.

وتابع: "اتخذت إسرائيل بالفعل خطوة ملموسة بالانسحاب من جزء من منطقتها العازلة. وهذا دليل قوي على ⁠حسن النية ‌تجاه الحكومة اللبنانية الشرعية".

وأضاف: "على الجيش اللبناني الآن التقدم وتطهير المنطقة ⁠من أسلحة الإرهابيين وبنيتهم التحتية، بصورة يمكن التحقق منها. وسيطبق ⁠هذا النموذج في جميع أنحاء جنوب لبنان، مما سيمكن العائلات النازحة من العودة الآمنة وإعادة إعمار الجنوب ⁠واستعادة السيادة اللبنانية الكاملة".

لكن مسؤولا عسكريا إسرائيليا بارزا قال لـ"رويترز"، إن "سياسة إسرائيل واضحة، والجيش لن ينسحب" مما يسمى "المنطقة العازلة" جنوبي لبنان.

وردا على سؤال عن تصريحات المسؤول الأميركي، قال مسؤول عسكري لبناني بارز إن "التطورات على الأرض في الأيام القليلة الماضية تظهر عكس ذلك".

وأوضح أن القوات الإسرائيلية تحكم سيطرتها على ‌المنطقة العازلة لمنع اقتراب أي جهة منها، حتى قوات الجيش اللبناني.