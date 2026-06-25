وفي قمة أميركية خليجية جرت في البحرين، أكد روبيو أن مضيق هرمز "ممر دولي ولا ينتمي لأي طرف من الأطراف".

كما جدد التأكيد على أن إيران لن تحصل على سلاح نووي.

وقال: "نريد اتفاقا عادلا مع إيران توافق عليه جميع الأطراف. نعمل الآن للوصول إلى اتفاق يخدم الشعب الإيراني".

وذكر روبيو أن الولايات المتحدة تأمل التوصل لنتائج جيدة في المفاوضات مع إيران، قائلا: "نحن الآن في مرحلة جديدة ونأمل تحقيق مساعي السلام".