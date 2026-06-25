ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن مصدر محلي قوله إن شخصا "قتل برصاص الاحتلال في منطقة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة".

كما أفاد مصدر طبي بمقتل شاب متأثرا بجراحه التي أصيب بها قبل أيام، من جراء استهداف الجيش الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين داخل مدرسة ابن سينا غربي مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن الزوارق الحربية الإسرائيلية أطلقت النار فجر الخميس في عرض بحر مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، بينما أطلقت آليات إسرائيلية نيرانها وقذائفها باتجاه المناطق الشرقية من المدينة، وسط قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف استهدف شرقي خانيونس.

كما أطلقت آليات إسرائيلية النار والقذائف باتجاه شرق حي الزيتون جنوب شرقي المدينة.

ويأتي هذا في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، التي تترافق مع غارات جوية وقصف مدفعي يستهدف مناطق متفرقة من القطاع، بما في ذلك مناطق تؤوي أعدادا كبيرة من النازحين.

ومنذ دخول وقف إطلاق بين حماس وإسرائيل حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي، قتلت الهجمات الإسرائيلية نحو ألف فلسطيني لترتفع الحصيلة الإجمالية لحرب إسرائيل على القطاع إلى أكثر من 73 ألف قتيل، بحسب وزارة الصحة في غزة.