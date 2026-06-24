وقال الجيش، في بيان، إن المتعاقد قتل خلال نشاط مشترك نفذته القوات الإسرائيلية والأجهزة الأمنية في القطاع، مضيفا أنه جرى إبلاغ عائلته، من دون الكشف عن هويته.

وأكد الجيش الإسرائيلي، في تصريح لوكالة فرانس برس، أن القتيل مواطن إسرائيلي، مشيرا إلى أنه لا يمكن الإعلان عن هويته في الوقت الحالي.

ويعد هذا سادس قتيل إسرائيلي منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي، بحسب بيانات الجيش الإسرائيلي.

وفي المقابل، تقول وزارة الصحة في غزة إن أكثر من ألف شخص قتلوا منذ بدء الهدنة، فيما تتبادل إسرائيل وحركة حماس الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار.

ولا تزال المرحلة الثانية من الاتفاق، التي تتضمن انسحابا إسرائيليا تدريجيا من القطاع وتسليم حماس أسلحتها، تواجه تعثرا وسط استمرار التوتر الميداني.