وقال روبيو للصحفيين في مدينة الكويت قبل مغادرته إلى البحرين: "سنكون منسجمين بالكامل مع شركائنا في الخليج"، مضيفاً: "لهذا السبب أقوم بهذه الزيارات الآن، ولهذا السبب أنا هنا".

وأضاف: "لن نقوم بأي شيء من شأنه المساس بأمن حلفائنا، وهم حلفاء قدامى للولايات المتحدة في المنطقة".

وقال روبيو: "إذا كانت إيران تريد التوصل إلى اتفاق جيد وحقيقي، فإن الولايات المتحدة منفتحة على ذلك. أما إذا لم تكن كذلك، فإن الرئيس يمتلك بالطبع خيارات أخرى".

وأضاف أن الفرق الفنية المفاوضة ستستأنف المحادثات في نهاية الشهر الجاري، ومن المرجح أن تعود إلى سويسرا مجدداً.