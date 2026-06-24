وأضاف روبيو أن الولايات المتحدة ستعمل على دعم فرض الحكومة اللبنانية سيطرتها على أراضي لبنان، مؤكداً أهمية المساعدة في بناء قدرات الجيش اللبناني ليتمكن من الاضطلاع بمهامه الأمنية.

وأشار إلى أن عمليات إنشاء المناطق "النموذجية" في جنوب لبنان ستستغرق بعض الوقت، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذه المناطق أو الجدول الزمني لإنجازها.

وفي ما يتعلق بإيران، أعلن روبيو أن الفريق التقني الأميركي سيعود إلى المفاوضات مع طهران في 30 يونيو/حزيران الجاري، في إشارة إلى استئناف المسار التفاوضي بين الجانبين.