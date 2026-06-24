وجاءت تصريحات الزيدي خلال مقابلة خاصة أجرتها كبيرة مذيعي شبكة IMI هادلي غامبل ستبث على "سكاي نيوز عربية" لاحقا، وهي أول مقابلة إعلامية له منذ توليه منصبه قبل 23 يوما.

وأضاف رئيس الوزراء العراقي أن "معظم الفصائل بدأت بالفعل بتسليم سلاحها للدولة"، في إشارة إلى التقدم في ملف حصر السلاح بيد الدولة، فيما ربط انتهاء مبررات "المقاومة" باستكمال انسحاب القوات الأميركية من العراق.

وخلال المقابلة نفسها مع هادلي غامبل، أكد الزيدي أن "العلاقة مع أميركا ستتحول من عسكرية إلى شراكة اقتصادية"، كما شدد على أن "محاربة الفساد أولويتي الأولى"، معلنا أنه "بدأت بالفعل إجراءات في كل وزارة ودائرة لتجفيف منابع الفساد".