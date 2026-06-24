وبحث الشيخ محمد بن زايد مع ماركو روبيو، علاقات التعاون الإستراتيجي والعمل المشترك بين دولة الإمارات والولايات المتحدة والحرص على مواصلة تعزيزه في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المتبادلة.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها، وأهمية العمل على ترسيخ أسباب الأمن والاستقرار والسلام المستدام في المنطقة.