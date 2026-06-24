وكانت المنظمة التابعة للأمم المتحدة ذكرت الثلاثاء أن الخطة، التي استغرق إقرارها عدة أشهر، ستتيح لمئات السفن الإبحار عبر المضيق بعد أن تقطعت بها السبل وعلى متنها نحو 11 ألف بحار، بسبب حرب إيران.

وقال المتحدث باسم المنظمة، الأربعاء: "بدأت السفن بالفعل ‌في العبور بموجب الخطة"، لكنه رفض تقديم أي تفاصيل عن السفن التي عبرت المضيق.

وأظهرت ‌بيانات تتبع السفن ‌التابعة لمجموعة بورصات لندن، أن ما لا يقل عن سفينتين لنقل البضائع السائبة الجافة وسفينة شحن واحدة عبرت مضيق هرمز بموجب الخطة، خلال الـ12 ساعة الماضية.

وتشير بيانات مجموعة ‌بورصات لندن و"مارين ترافيك"، استنادا ‌إلى تحليل "رويترز" ⁠لتحركات السفن، إلى أن ما لا يقل عن 35 سفينة تجارية أخرى، معظمها سفن لنقل البضائع السائبة الجافة وسفن شحن وحاويات، تستعد للإبحار عبر المضيق.

وأظهر ⁠تحليل للسفن ‌التي تترقب الانطلاق أن هذه السفن تشمل سفنا تجارية أصغر ⁠حجما، من بينها 5 ناقلات نفط صغيرة وسفن ملاحة ساحلية ⁠وقاطرات.

وستتمكن السفن بموجب الخطة من استخدام مسارين للإبحار، هما شمالي يمر من خلال المياه الإيرانية، وجنوبي "عبر المياه ⁠الخاضعة للتنسيق بين سلطنة عمان والولايات المتحدة".

وقالت المنظمة في مذكرة عن الخطة صدرت الأربعاء: "على السفن ترقب التعليمات قبل المضي قدما. ازدحام منطقة الانتظار لن يؤدي إلا للجوء إلى تعليق مزيد من الإخطارات حفاظا على سلامة الملاحة".

وأعلنت المنظمة البحرية الدولية أن الخطة أصبحت جاهزة للتنفيذ، بعد توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لوقف ‌إطلاق النار.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، أطلق الجيش الأميركي مهمة لمساعدة السفن على الخروج من المضيق.