وقالت القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم)، إنها نفذت غارة جوية شمال غربي سوريا في 19 يونيو الجاري، وأضافت أن "الضربة الدقيقة قتلت علي حسين العلوي".

واعتبرت الضربة "جزءا من الجهود الأميركية المتواصلة لعرقلة والقضاء على الإرهابيين الذين يسعون لمهاجمة الأميركيين في الخارج أو داخل الولايات المتحدة"

وأشارت "سنتكوم" إلى أنها تواصل العمل "جنبا إلى جنب مع الشركاء الإقليميين".

وقال قائد القيادة الوسطى الأميركية براد كوبر: "تلتزم سنتكوم وشركاؤنا باستئصال فلول داعش المتبقية لضمان هزيمته النهائية، وسنواصل الدفاع عن الوطن الأميركي، وأفراد قواتنا المسلحة، وحلفائنا وشركائنا في أنحاء المنطقة".