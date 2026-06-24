وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، إن إيران أبلغت الولايات المتحدة بأنه "لا توجد رسوم عبور، ولا تكاليف تأمين، ولا أي رسوم أخرى من أي نوع تطلبها أو تتلقاها إيران على السفن التي تعبر مضيق هرمز"، وذلك ردا على ما وصفها بتقارير "كاذبة ومثيرة للمشاكل" تشير إلى عكس ذلك.

وأضاف الرئيس الأميركي محذرا: "إذا كانت هذه المعلومات خاطئة، فستنتهي المفاوضات فورا".

وفي سياق آخر، نفى ترامب أن تكون واشنطن قد قدمت أي مبالغ نقدية لطهران أو أفرجت عن أي جزء من أرصدتها المجمدة حتى الآن.

وأوضح ترامب خطة الإدارة الأميركية للتعامل مع تلك الأموال قائلا: "سنفرج عن جزء من أموالها، الخاضعة لسيطرتنا الكاملة، لمزارعينا ومربي الماشية لدينا، لشراء الذرة والقمح وفول الصويا وغيرها".

وأشار إلى أن إيران تعاني من نقص حاد في المواد الغذائية، مشددا على أن الولايات المتحدة ستشتري لها تلك الإمدادات "حصريا من الأسواق الأميركية".