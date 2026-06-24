ويناقش ​دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إمكانية إرسال ‌مهمة لدعم القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي. وتتطلب ‌أي مهمة ‌من هذا القبيل موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة.

وفي الوثيقة المؤرخة في 17 ‌يونيو والتي ‌وزعت ⁠على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ذكرت دائرة العمل الخارجي الأوروبي أن مهمة محتملة ستكون "بتفويض ⁠أولي ‌مدته 3 سنوات"، و"ستدعم السلطات اللبنانية ⁠في تعزيز السيطرة على الأراضي ⁠وأمن الحدود من خلال تعزيز قدرات الجيش ​اللبناني وقوى ⁠الأمن الداخلي".

وأضافت ​الوثيقة "لتحقيق هذه الغاية، ستركز المهمة على تعزيز أفواج حرس الحدود ​البرية ووحدات القوات المتنقلة وقوات الدرك في المحافظات وتحسين قدرات المخابرات والمراقبة والاستطلاع وتعزيز قدرات الأمن البحري، ​بما ‌يشمل إدارة أمن الحدود والموانئ".